香港前議員林卓廷28日抵田心警署。（取自東網）

香港警方先前拘捕香港大學法律系前副教授戴耀廷、前議員楊岳橋、梁國雄及林卓廷等共55人，稱其有發起或參與民主派「35＋」（即立法會席次過半）初選，涉嫌違反《港區國安法》的顛覆國家政權罪，除在獄中的前香港眾志秘書長黃之鋒及人民力量副主席譚得志外，其餘本被安排於4月到警署報到，但日前被通知，所有人須提早於28日到全港各區多個警署報到，報到後，其中47人被起訴且不得保釋，明早出庭。

去年7月，香港泛民主派舉行「35＋」初選，涉因干擾立法會選舉不符《港區國安法》規定，55人今年1月被捕，包括牽頭發起民主派初選的戴耀廷、前議員區諾軒、民主動力召集人兼東區區議會副主席趙家賢、有參與協調初選的民主動力副召集人的西貢區議會主席鍾錦麟、民主動力司庫關尚義（John Clancey）以及有份推動初選「三投三不投」運動的發起人，網名「李伯盧」的吳政亨。

香港警方28日表示，以串謀顛覆國家政權罪起訴47名人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲，所有上述人士會被隔夜拘留，將於明日上午11時後於西九龍裁判法院出庭，至於鄺俊宇、李國麟、涂謹申、李芝融、安德里、袁偉傑、劉凱文及關尚義等8人則未被起訴。

據港媒報導，28日下午2點開始，多名香港泛民人士現身各個警署報到。香港前議員區諾軒、東區區議員鄭達鴻及民主動力前召集人趙家賢抵北角警署。

香港西貢區議員范國威、柯耀林、鍾錦麟，以及已解散民主動力司庫、居港美籍人權律師關尚義（John Clancey）抵將軍澳警署，其中關尚義稱，希望港人繼續互相扶持，繼續讓社會變好。

香港前議員林卓廷則到田心警署報到。至於香港大學法律系前副教授戴耀廷及阿布泰生活百貨創辦人林景楠則到馬鞍山警署，其中林景楠強調自己「沒做錯事」，就算最後入獄都問心無愧。

(中時 )