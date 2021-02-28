近年外送平台興起，已有不少靠「熊貓」、「吳柏毅」月入6位數的勵志故事。一名外送員分享，他跑外送兩年，已存到80萬元頭期款，元宵節隔天正式簽約買下新北市一間屋齡40年套房，「圓了一輩子的夢想」。不過網友質疑，老屋加上職業，這些都不容易成為銀行放款對象，文章疑點重重。

跑外送一單幾十元收入，兩年下來可以買房，絕對是一個超勵志故事！一名UberEats外送員透露，他這2年存了80萬元頭期款，已簽約買下位在三重的一間7坪大套房，屋齡40年、總價280萬元。原PO強調，新家地點絕佳，「3分鐘到台北，5分鐘直達台北車站、京站、西門町」，對這間房十分滿意。

原PO表示，這80萬是他兩年來風雨無阻、努力跑單的成果，買房一直是他的夢想，而他也終於圓夢了！未來還會繼續從事外送工作；事實上，選擇台北橋附近，也是考量工作方便。

不少網友雖替原PO高興，但也有人質疑，總價280萬的老公寓，頭款僅80萬，等於貸款超過7成，照理說小坪數、高屋齡的套房，很難貸到這個數字；另外，外送員工作不穩定，風險性又高，銀行也不太願意放款給外送員，懷疑他這則故事的真實性，「原PO可能少說了什麼？又或者家人有幫忙出錢，不然疑點真的很多」。

(中時新聞網)