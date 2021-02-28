228連假第二天，加上天氣轉晴，各大景點人潮湧現，台北市木柵動物園也被擠爆，有網友貼出動物園人潮爆滿的照片，表示從河馬區由上往下看，滿滿都是人，幾乎已經看不到路，而且吃個麥當勞要排一個小時，讓不少網友驚訝「動物園有什麼魔力，可以吸引這麼多人？」此外，照片曝光被發現，一堆人都沒戴口罩。

原PO今天在PTT貼照發文指出，從河馬區往下看，滿滿的都是人，看不到馬路，麥當勞就要排一個小時，遊園車不管來回也都要等一個小時，好奇動物園有什麼魔力吸引這麼多人？

台北市木柵動物園連假超熱鬧，有網友PO出從河馬區往下看的照片，人滿到已經看不見路。(圖/截自PTT)

木柵動物園連假也湧現報復性人潮。(圖/截自PTT)

從照片中可見，原本偌大的園區，頓時被報復性人潮擠爆，由上往下看，黑鴉鴉的一片全是遊客，每一區中間的通道也全被大人、小孩塞滿，幾乎已經看不見道路，畫面壯觀，不過更驚人的是，仔細一看，在這麼人潮擁擠的公共場所，竟然有一堆人都沒戴口罩，或是「有戴沒罩」，直接露出口鼻，口罩被拉到下巴。

台北木柵動物園228連假被擠爆，不過有網友發現，仍有一堆人沒把口罩戴好。(圖/截自PTT)

照片曝光後，網友紛紛回應「看了就好累」、「給熊貓看啊」、「哇，好多猴子喔」、「這是去看人吧，有夠離譜」、「一堆沒口罩」、「也太多人把口罩戴在下巴了吧」、「太扯了吧」、「大陸景點？」，不少網友認為，大部分遊客都是去看熊貓的，留言「看圓仔妹是吧，還好我沒去湊熱鬧」、「真的一堆專程去看熊貓的」、「熊貓館一堆人」、「台北就這麼小，也沒多少景點可以去啊」。

動物園最新大明星 "圓寶"翻滾賣萌萬人搶看

(中時新聞網)