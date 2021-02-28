中信兄弟昨天公布首波調薪結果，新任隊長王威晨獲得一紙2年複數年合約，月薪依序為42、48萬元，寫下選秀第13輪奇蹟，對此他仍保持謙遜態度，「走到這一步很不容易，我也很珍惜，未來也會繼續努力，不會因此而滿足。」

頂著「王光輝之子」的名號挑戰職棒，王威晨在2015年選秀會上被兄弟在第13輪才選中，簽約金30萬、月薪4萬，但他憑藉著自身努力一路向上爬，去年出賽120場，是全聯盟唯一全勤的球員，去年還包辦三壘金手套及最佳十人獎項。

對於新合約，王威晨透露，一開始並沒有就希望朝複數年合約去談，但經過多次討論後覺得這樣的合約對自己來講是不錯的。

從剛開始的4萬月薪，到現在晉升「複」翁，將來更有機會挑戰成為50萬俱樂部成員，王威晨坦言，這是在剛踏進職棒時自己從未想過的數字，「心裡當然會想達到（這目標），但也不會因為這樣就滿足現況。」

王威晨表示，爸爸王光輝在得知調薪後只跟他說聲「恭喜」，「當然還有像我剛剛講的，要繼續努力、繼續加油。」

去年他在三壘獎項大有斬獲，今年球季可能會改從二壘出發，是否想複製去年在三壘的情況？王威晨說：「若到後段有機會的話當然會想，不只守備，打擊、盜壘有機會競爭的會都會盡力去把它拿下來。」

(中時 )