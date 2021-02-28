一座比本尊還高的川普金色雕像25日出現在美國共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）的會場大廳，引起網友熱議，後續美媒揭露雕像產地是墨西哥，更引起媒體及一票網友譏諷，因為川普過去曾多次妖魔化墨西哥，甚至在美墨邊界蓋圍牆，現在彰顯自己影響力的雕像竟是墨西哥製造，相當諷刺。

一座比本尊還高的川普金色雕像25日出現在美國共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）的會場大廳，引起網友熱議。

川普金色雕像25日揭幕，立刻成為本屆共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）的焦點及網友熱議話題，儘管川粉們讚嘆雕像「棒極了」，不過許多網友卻覺得雕像相當可笑，反映了保守派人士對川普「不正常的熱衷」，尤其有學者將這尊金像比喻為舊約《出埃及記》裡的金牛，故事裡以色列人趁摩西上西奈山時打造一隻金牛加以膜拜，上帝為了懲罰，摧毀金牛、殺掉3,000名金牛崇拜者。

川普金色雕像出現後，許多川粉紛紛上前合照。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、英國《衛報》（The Guardian）報導，媒體後續又揭露這尊金像的產地是墨西哥，讓整起事件顯得更諷刺，《衛報》指出，墨西哥是川普先前經常「妖魔化」、種族攻擊的國家，甚至還想要建圍牆。

打造這尊金像的藝術家澤岡（Tommy Zegan）告訴美國政治新聞網站Politico，他持有墨西哥永久居留證，並且以美國僑民的身份住在墨西哥靠近美墨邊界的小鎮羅莎利托（Rosarito），他說自己在另外3名男子的幫忙下，花了超過6個月才打造出這尊由玻璃纖維製成的川普金像，之後再運送到美國佛州。

川普金像實際上產自墨西哥也引起網友熱議，一名網友痛批川普嘴巴上總說美國優先，雕像卻產自墨西哥，難道不是「偽君子」嗎？另一名網友回應川普曾說要美國製造，現在看來完全是個「笑話」。

許多網友對金像本身感到可笑，有人譏諷金像比本尊還醜、還可笑。

針對網友將金像和舊約聖經中的金牛做對比，並且批評金像隱含的偶像崇拜之意，澤岡回應這尊金像不是偶像，只是一尊雕像，他將雕像命名為「川普與魔杖」，雕像左手舉著的星星魔杖是引申自前總統歐巴馬諷刺川普的名言－川普沒有魔杖將製造業帶回美國。

澤岡強調川普競選時，自己並不是超級川粉，會投給他只是因為不想投給希拉蕊，但實際上真的不太在意川普這個人，他說以前會看川普主持的實境節目「誰是接班人」（The Apprentice），但是看到一半就會關掉，「因為覺得很蠢。」

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文章來源：Golden statue of Trump at CPAC ridiculed online
文章來源：Artist behind golden Trump statue at CPAC says he made it in Mexico
文章來源：Golden Trump statue turning heads at CPAC was made in … Mexico

(中時新聞網)

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