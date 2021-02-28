一座比本尊還高的川普金色雕像25日出現在美國共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）的會場大廳，引起網友熱議，後續美媒揭露雕像產地是墨西哥，更引起媒體及一票網友譏諷，因為川普過去曾多次妖魔化墨西哥，甚至在美墨邊界蓋圍牆，現在彰顯自己影響力的雕像竟是墨西哥製造，相當諷刺。

一座比本尊還高的川普金色雕像25日出現在美國共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）的會場大廳，引起網友熱議。

川普金色雕像25日揭幕，立刻成為本屆共和黨「保守政治行動會議」（CPAC）的焦點及網友熱議話題，儘管川粉們讚嘆雕像「棒極了」，不過許多網友卻覺得雕像相當可笑，反映了保守派人士對川普「不正常的熱衷」，尤其有學者將這尊金像比喻為舊約《出埃及記》裡的金牛，故事裡以色列人趁摩西上西奈山時打造一隻金牛加以膜拜，上帝為了懲罰，摧毀金牛、殺掉3,000名金牛崇拜者。

川普金色雕像出現後，許多川粉紛紛上前合照。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、英國《衛報》（The Guardian）報導，媒體後續又揭露這尊金像的產地是墨西哥，讓整起事件顯得更諷刺，《衛報》指出，墨西哥是川普先前經常「妖魔化」、種族攻擊的國家，甚至還想要建圍牆。

打造這尊金像的藝術家澤岡（Tommy Zegan）告訴美國政治新聞網站Politico，他持有墨西哥永久居留證，並且以美國僑民的身份住在墨西哥靠近美墨邊界的小鎮羅莎利托（Rosarito），他說自己在另外3名男子的幫忙下，花了超過6個月才打造出這尊由玻璃纖維製成的川普金像，之後再運送到美國佛州。

川普金像實際上產自墨西哥也引起網友熱議，一名網友痛批川普嘴巴上總說美國優先，雕像卻產自墨西哥，難道不是「偽君子」嗎？另一名網友回應川普曾說要美國製造，現在看來完全是個「笑話」。

Well that’s not buying America. Made in America like trump say he would do. What a joke!!! — lostcause (@33Sail33Comb) February 27, 2021

許多網友對金像本身感到可笑，有人譏諷金像比本尊還醜、還可笑。

I honestly thought it was a joke... it’s even uglier and more ridiculous than it’s living alternate. — heatherdb1 wears a mask🇨🇦 (@heatherdb1) February 27, 2021

針對網友將金像和舊約聖經中的金牛做對比，並且批評金像隱含的偶像崇拜之意，澤岡回應這尊金像不是偶像，只是一尊雕像，他將雕像命名為「川普與魔杖」，雕像左手舉著的星星魔杖是引申自前總統歐巴馬諷刺川普的名言－川普沒有魔杖將製造業帶回美國。

澤岡強調川普競選時，自己並不是超級川粉，會投給他只是因為不想投給希拉蕊，但實際上真的不太在意川普這個人，他說以前會看川普主持的實境節目「誰是接班人」（The Apprentice），但是看到一半就會關掉，「因為覺得很蠢。」

(中時新聞網)