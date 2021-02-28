大陸廣東省珠海一名婦人在懷孕期間有小產跡象，遂入院安胎，未料院方竟失誤拿出墮胎藥給孕婦食用，導致孕婦嚴重腹痛，所幸緊急救治後，母子均安。孕婦家屬控訴，院方在當時未立即承認錯誤，只不停催繳醫藥費，讓家屬氣的向上投訴。

綜合陸媒報導，珠海一名40歲的肖姓婦人於2020年11月期間發現有小產跡象，遂前往珠海市婦幼保健院接受治療安胎，未料她服用醫院給的藥物之後，腹部劇烈疼痛，醫護人員才發現，不小心拿成墮胎藥，經過緊急救治後，肖女與腹中胎兒並無大礙，過幾日後也順利出院。

事後，肖姓婦人與丈夫不滿院方讓她誤食墮胎藥，險險就要痛失辛苦還胎的寶貝，希望院方能給出合理的解釋，肖女怒控這是相當嚴重的醫療疏失，未料院方卻始終不願給回應，甚至一直向婦人與其丈夫討醫藥費，讓肖婦與丈夫難以接受，氣的向上投訴醫院。

對此，珠海市婦幼保健院於25日回應，坦承醫療疏失，並誠摯地向肖姓婦人依加致上最高的敬意，同時也強調已將事發的醫護人員停職處分，並加強醫護人員的教育訓練，以防相關事件再度重演。

(中時新聞網)