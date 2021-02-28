全球最大主權基金挪威政府全球養老基金近日披露2020年年報。與2019年年底相比，2020年挪威政府全球養老基金所持中國股票投資市值從人民幣（下同）2,361億元升至3,205億元。該基金在2020年對於中國股票持倉市值增加了35.75％；而以人民幣計，其中國股票投資平均回報率為29.7％。

證券時報報導，該基金的持倉中包含742家中國公司，持倉市值達3,205億元。前三大重倉股份別為阿里巴巴、騰訊控股、美團，持倉市值分別為425億元、380億元、127億元。A股第一大重倉股是中國平安，持倉市值82億元；第二是貴州茅台，持倉市值約為42億元。

此外，該基金還加倉不少中國公司的股票。例如蔚來汽車、小米集團、京東、貴州茅台，持股比例分別從2019年的0.03％、0.62％、0.38％、0.13％，上升為0.87％、0.78％、0.78％、0.17％。

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