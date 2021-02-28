中國國家統計局28日發布《2020年國民經濟和社會發展統計公報》。國家統計局副局長盛來運解讀公報時介紹，按年平均匯率折算，2020年中國經濟總量佔世界經濟的比重預計超過17％。

盛來運表示，2020年全年中國國內生產總值達人民幣（下同）101.6兆元，比上年增長2.3％，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。經濟恢復走在世界前列，在第一季國內生產總值大幅下降的情況下，第二季度增速由負轉正，增長3.2％，第三季增長4.9％，第四季增長6.5％，走出了一條令世界驚嘆的V型曲線，成為推動全球經濟復甦的主要力量。

中國發展基礎也持續加強。全年新建高速鐵路投產里程2,521公里，「四縱四橫」高鐵主骨架全面建成。新改建高速公路里程12,713公里，港口萬噸級碼頭泊位新增通過能力每年30,562萬噸。5G大規模商用全面啟動，年末全國互聯網普及率達70.4％，全年移動互聯網用戶接入流量1,656億GB，比2020年增長35.7％。

與此同時，「六穩」「六保」有力有效，經濟基本盤穩固夯實。保居民就業、保基本民生紮實有力。全年城鎮新增就業1,186萬人，超額完成年初預期目標。年末全國城鎮調查失業率為5.2％，城鎮登記失業率為4.2％，均低於預期目標。全年居民消費價格平均上漲2.5％，低於3.5％左右的預期目標。生豬生產逐步恢復，年末存欄40,650萬頭，比上年末增長31％。

糧食產量再創新高。全年糧食產量66,949萬噸，比上年增產0.9％，連續6年保持在1.3兆斤以上。市場主體活力不斷激發。全年新登記市場主體2,502萬戶，日均新登記企業2.2萬戶，年末市場主體總數達1.4億戶。企業效益較快恢復。全年規模以上工業企業實現利潤64,516億元，比上年增長4.1％。

(工商 )