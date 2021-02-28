貴州日報27日發布《貴州省2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，其中透露了茅台集團2020年的業績表現。數據顯示，2020年茅台集團營業收入、利潤總額增長13.7％和18.2％。

以這兩個數據推算，2020年茅台集團的收入和利潤總額分別達到了人民幣（下同）1,140.41億元和543.72億元，超預期完成目標。根據茅台集團此前定下的目標，公司計劃2020年完成營業收入1,100億元，年增長10％，淨利潤505億元，年增長10％。

雖然從營收、淨利13.7％和18.2％的增速上來看，2020年茅台集團的業績增速較2019年再度放緩，距離前幾年20％的高速增長更是有所不及。

不過，按照前茅台集團黨委書記、董事長李保芳在2019年年末對於茅台業績預測時的說法，其表示作為一家千億級企業，寄望於長期保持30％左右的增速，既不理性、不現實，也是不負責任。茅台需要的是常態化、可持續、更健康的發展，而不是大起大落。

同茅台集團一樣，上市公司層面貴州茅台酒股份有限公司的營收和淨利潤也呈放緩趨勢。

此前，貴州茅台已發佈業績預告，預計2020年實現營業總收入977億元左右，年增長10％左右，預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤455億元左右，同比增長10％左右。

從近年來的增速統計來看，貴州茅台自2014年業績增速見底後連續保持了4年的高速增長，但近兩年增速有明顯回落。2017年，貴州茅台的全年營收和淨利潤增速分別達到了49.81％和61.97％，2018年，貴州茅台全年的營收和淨利潤也達到了26.49%％和30％。

轉折點發生在2019年，貴州茅台營業收入854.30億元，較上年同期增長16.01％，歸屬於上市公司股東淨利潤412.06億元，年增長17.05％，增速放緩明顯。不過即使是在業績放緩的情況下，茅台集團依然是白酒行業中的龍頭老大，2021年股價最高位觸及每股2,627.88元，市值突破3兆元，超過深圳一年GDP總值。

(工商 )