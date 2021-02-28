外界普遍認為疫情迫使企業加快數位轉型，逢甲大學講座教授佘日新表示，實際上數位轉型已倡議近十年，且在全球產業的智慧應用進度卻落後於其它領域，主因在於製造的專業深不見底，仍有許多待及克服的障礙，逢甲大學善用跨領域合作，獲得科技部人文司四年期「新興科技創新營運模式—台灣智慧製造創新營運中心」，成功將機台訊號串接企業資源規劃（ERP），不僅獲得發明專利，為逢甲大學創立新公司，更用於協助產業改進製造進程，包括友達光電、中油、寶成等業者均有合作關係，實質推動台灣產業升級轉型。

逢甲大學航太與系統工程學系教授張淵仁，專研智慧製造管理決策系統，是佘日新的重要研究夥伴，還邀集其它科系教授專家參與台灣智慧製造創新營運中心團隊，為能更為理解智慧製造與應用的最新發展，曾前往美國辛辛那提大學教授李傑的智慧維護系統中心（Intelligent Maintenance Systems， IMS）蹲點研究半年，終找出把機台訊號串接企業資源規劃（ERP）的創新技術。

逢甲大學表示，校方甫獲得的發明專利，是佘日新教授提出以數據分析驅動智慧製造的構想，張淵仁教授完成產線機台的健康與維修狀態透過預測維護系統進行診斷與評估，資料傳送至ERP後，回饋至生產排程，得以即時更新、調整、以及掌握生產狀況。同時，在校方支持下，2020年成立籌創機智雲股份有限公司，目前已成功建立與中油、寶成、漢翔、天工精密、恩德機械等產業界的合作關係。

友達光電部份，逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心協助數位轉型。友達光電於2019年9月啟動組織變革，成立先進製造處，友達光電董事長彭双浪設定KPI目標是2021年應有800個專案，逢甲大學表示，張淵仁教授在2019年中旬到2020年底間，共計幫助友達光電導入146個專案，有43個專案目前已導入產線，這個導入方法已經引起國內產業的關注，不僅對於製造現場帶來轉型的契機，人才的教育訓練、組織變革與策略調適都將連動地被數據驅動，落實數位轉型的目標。

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