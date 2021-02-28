北宜公路飆車族噪音擾民多年，還曾發生當地民眾持鐮刀揮舞，藉此向重機騎士表達抗議；公路總局宣布限速40公里引發車友抗議，當地多數里長和民代雖同樣建議提高限速，以免造成尖峰時段大塞車、甚至影響商機，但仍盼飆車族能將心比心，還給周邊居民該有的生活品質。

「清晨4、5點就開始飆，要周邊居民怎麼睡？」石碇區潭邊里長王萬紫苦嘆，北宜公路近年成為重機、超跑競速賽場，飆車時呼嘯而過的「轟隆、轟隆」引擎聲，嚴重妨礙居民睡眠品質，尤其車友往往選在深夜或凌晨飆車，許多長者天剛亮就出門運動、健走，一不小心很容易發生危險，早是當地長年夢魘。

王萬紫認為，北宜公路限速40公里確實太低，他建議能提高到50以上，但絕非鼓勵車友來飆車，而是避免未來尖峰時段大塞車，恐會影響周邊商機和車流。

石碇區永安里長蕭敏玲則說，政府有心解決飆車噪音問題是好事，但以區間測速和限速40公里來規範，絕非解決之道，畢竟重機一台上看百萬，車友根本不在意那幾張罰單，反倒是當地民眾恐怕會飽受塞車之苦，甚至造成消費者外流，「不如叫環保局加強取締飆車噪音，還比較有用」，她也盼提高限速到50以上。

「盼車友將心比心！」新北市議員陳永福今到場致詞，卻遭民眾嗆聲下台，陳表示，北宜公路限速40公里確實不合理，他建議交大能提高到60或70，但不可能完全禁止區間測速，而是要針對易肇事路段、人口密集區域，分段設置，才能在飆車族、當地住戶間取得雙贏，「民眾爭取北宜公路路權的權益要顧及，但周圍民眾受到噪音所苦也不能忽視。」

(中時 )