新北市長侯友友宜今（28）日下午前往三重228和平紀念公園參加紀念儀式，與受難者及家屬一同向228事件亡者英靈紀念碑獻花致意。侯表示，珍惜前人努力爭取的民主自由，團結齊心展現台灣的韌性。

今年是228事件74周年， 2位228受難者、1位受難者遺孀及30位受難家屬出席，分別是高齡99歲的曾仲影、88歲的方萬圡以及陳煥洲遺孀江英芳。侯友宜到場後逐一拱手致意，並與在場人員默哀1分鐘，並獻花行禮，隨後與受難者、代表環繞228紀念碑，表達對受難者的悼念與敬意，氣氛莊重肅穆。

侯友宜與受難者及家屬一同向228事件亡者英靈紀念碑獻花致意。（李俊淇攝）

侯友宜與受難者、代表環繞228紀念碑，表達對受難者的悼念與敬意，氣氛莊重肅穆。（李俊淇攝）

侯友宜表示，今天是一個傷痛的日子，這段經歷74年的歷史不能被忘記，應深刻檢討、反省，從中記取教訓，讓每一個世代及族群都瞭解民主、和平的重要性，用愛與包容來彌補傷痕，促進族群團結。

新北市228總會理事長洪顯詔表示，74年前發生的悲劇不能再次發生這一代或下一代身上，這才是228紀念日最重要的意義，為了族群融合，要放下心中的不愉快，社會才會和諧進步。

(中時 )