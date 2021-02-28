一名女大生在網路上哭訴，平時很照顧她的哥哥日前帶女友回家，讓她心裡很不是滋味，她甚至偷偷貼在哥哥房門前聽對方性行為的聲音，還怒罵哥哥女友「叫聲很騷」，之後難道到跑回房間哭泣，說「我是不是有戀兄情節？」許多網友則罵她太超過，不應該沒來由罵哥哥女友，更不該在房間外偷聽。

該妹妹在Dcard上發文表示，大她1歲的哥哥（今年24歲）雖然未成年就開始交女友，但直到日前才帶女友回家，而她也第一次看到哥哥女友的樣子，「那女孩才19歲，人嬌小，看起來是比我這個親妹更惹人憐愛的妹妹」，她說看到對方只勉強擠出微笑，但覺得胸口悶悶的。

一名女大生在網路上哭訴，平時很照顧她的哥哥日前帶女友回家，讓她心裡很不是滋味，她甚至偷偷貼在哥哥房門前聽對方性行為的聲音。（圖／翻攝自Dcard）

該妹妹說，哥哥和女友吃完飯就上樓，她之後上樓時經過哥哥的房間，她竟動念偷偷將耳朵貼在房門聽，「果然聽到他們做愛的聲音，沒想到那女孩看起來乖乖的，叫聲卻這麼騷，令人刺耳不適」；離譜的是，她聽到聲音後說感受很複雜，竟悄悄回到房間後不斷哭泣，難過地說「我會是戀兄情節嗎？可是我從來不曾認為我是啊」。

許多網友則留言說，「妳好可怕，還去偷聽，而且那個女生哪裡惹到，妳要講得這麼難聽」、「那個女生什麼都沒做，只是跟男朋友做情侶會做的事，被說得好像約炮或偷情」、「你好恐怖，當你哥女友的人真倒霉」、「愛你哥，就真心祝福他，為了他交女友感到高興」、「拜託正常一點好嗎，妳哥遲早會結婚生小孩，妳就提早做好心理準備吧」。

(中時新聞網)