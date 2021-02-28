3月是春神報到的時節，在這個萬物生發，充滿生機的日子，不少人也期待能夠迎來好運。星座命理專欄《阿木細說》今（28）日就點名3生肖的朋友，表示他們在3月上旬將有暴富的機會，只要把握好機會，就可以享受大富大貴的生活。

▍生肖兔

屬兔人生來屬相五行木匯聚，尤其是1975、1999年生的屬兔人在2月底開始就陽氣旺盛，日支五行水匯聚形成水生木生財局，先是開門大吉，後又財路大開，不僅有機會擺脫前陣子諸事不順的狀態，事業也開始順風順水。

另一方面，生肖屬兔之人最近3天福德宮不幸碰到「貫索」、「災煞」凶星作亂，讓健康運勢不太好，要多注意關節疼痛的問題，此外，對一部分屬兔人來說，壓力有可能大到難以承受，在身心俱疲的狀況下記得多加點衣服，不要又染上重病了。

▍生肖虎

生肖屬虎人熬到了2月底，運勢提前回升，有望一改前一段時間事業運欠佳，常有小人出沒的狀況，待時機一到，橫財將會猛烈襲來，讓你過上榮華富貴的生活。

另一方面，對於一部分生肖虎的人而言，接下來事業上有貴人金口玉言伴隨左右，讓你少走彎路，但同時注意要安守本份，才會走得更長遠，相信經過不斷打拼，未來人生就此翻開嶄新的一頁篇章。

▍生肖蛇

屬蛇的他們等到了2月底，保壽官得「天鎖」吉星降臨，好運也跟著到來，有機會改變前一段時間運勢較差，賺錢十分吃力的現象，若能真的抓緊此番大運，將會有福有財，生活幸福無憂。

對於一部分屬蛇的朋友而言，吉運也會觸動桃花運，單身者如果想盡快脫單，應該不斷找機會來培養和增進雙方的感情。

(中時新聞網)