大陸26日宣布，由於台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，決定自3月1日起暫停鳳梨輸入，引起台灣輿論譁然。對此，外交部長吳釗燮在推特呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。不過，東華大學教授施正鋒指出，澳洲只是美國的小弟，為何要去巴結？他更質疑，蔡英文總統不是自詡談判專家？怎麼會不知道？

對於陸方宣布禁止台灣鳳梨進口，吳釗燮在推特批評大陸企圖限制進口台灣鳳梨來懲罰台灣南部農民，大家還記得澳洲的「自由紅酒」嗎？因此他呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。

對此，施正鋒接受《中天新聞》訪問時表示，當初大陸禁澳洲紅酒，那些東西都只是一個小動作而已，不能改變結構性的部分，他更質疑，「你去巴結大哥的小弟，澳洲是美國在五眼聯盟的小弟而已，你今天跟著他們幹什麼？」

施正鋒更忍不住直言，難道小英不是談判專家嗎？她不懂嗎？「我不是都講，這是一個草包然後，草包草螟弄雞公」。

前民進黨立委林正杰連線接受《中天》訪問時則指出，從台灣稱呼新冠肺炎的態度來看，這就是最不友善的態度了，現在連大陸的小番茄、獼猴桃都不准人家進口，人家那是片面讓利，「罵人家不買的是民進黨，人家買了罵的也是民進黨，要人家怎麼做呢？」

吳釗燮籲全球挺「自由鳳梨」前綠委:真助農民

(中時新聞網)