杉原海水浴場發生溺水事件，目前正在搜救中。（台東縣消防局提供）

杉原海水浴場發生溺水事件，目前正在搜救中。（台東縣消防局提供）

台東縣卑南鄉杉原海水浴場，傳出溺水意外，今天下午2時30分左右，1名16歲少年和友人到海邊戲水時，疑似遭海浪進海中，目擊民眾隨即報案求救，不過，男子在海中目前己經不見蹤影。

據少年友人表示，該少年是為了撿泳帽被大浪捲走，救難人員、海巡人員及黑鷹直升機目前正在搜救中。

(中時 )