16歲少年杉原灣戲水遭大浪吞噬消失 海巡急搜救 17:042021/02/28 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杉原海水浴場發生溺水事件，目前正在搜救中。（台東縣消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杉原海水浴場發生溺水事件，目前正在搜救中。（台東縣消防局提供） 杉原海水浴場發生溺水事件，目前正在搜救中。（台東縣消防局提供） 台東縣卑南鄉杉原海水浴場，傳出溺水意外，今天下午2時30分左右，1名16歲少年和友人到海邊戲水時，疑似遭海浪進海中，目擊民眾隨即報案求救，不過，男子在海中目前己經不見蹤影。 據少年友人表示，該少年是為了撿泳帽被大浪捲走，救難人員、海巡人員及黑鷹直升機目前正在搜救中。 高雄68歲退休校長疑心肌梗塞 倒臥登山步道猝死 吳孟達不敵肝癌病逝 親友淚送最後一程 享壽70歲 (中時 ) #少年 #泳帽 #戲水 #16歲 #溺水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港歌王李克勤被男星出賣 近照臉爬滿皺紋遭諷衰老10歲 16:062021/02/28 娛樂 幫閨密慶生 45歲佘詩曼近照曝光太驚人 16:182021/02/28 娛樂 3歲幼童獨自迷路 海山警耐心安撫助返家 20:312021/02/28 社會 李冰冰48歲生日笑收趙麗穎驚喜 雙姝嘟嘴同框畫面太美 14:322021/02/28 娛樂 男童聯絡簿沒簽怕挨罵 流浪7小時淚崩：好想回家又怕媽媽罵 17:362021/02/28 社會 胡瓜鷹眼認出 大師兄林智勝愛女絕美長相曝光 22:322021/02/27 娛樂 政府力挺新進農民! 農業經營準備金開放申請 04:102021/02/27 企業經營 親子車位遭占用 中市1年半開罰591件 16:462021/02/27 社會 天降輪胎毀車頂 妻亡女兒傷 04:102021/02/28 社會新聞 23歲辣媽透視短版上衣超惹火 強光下豐滿雙球曲線全洩 09:302021/02/28 名人 台中防親子車位遭濫占 掃碼直接檢舉 04:102021/02/28 地方新聞 社會熱門新聞 高雄68歲退休校長疑心肌梗塞 倒臥登山步道猝死 - 社會 嘉義太保市2車相撞 車輛180度旋轉 駕駛噴飛倒臥血泊亡 - 社會 高雄醫師爆愛嫖妓、性癖特殊 妻受不了求離婚 - 社會 男不戴套硬上還中出 嘿咻完女喊沒感覺：前男友比較大 - 社會 警破賣淫集團 老闆是民進黨民代之子 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。