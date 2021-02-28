28日連假第二天，南投縣各處景點出現報復性賞花人潮，一早國道六號湧現大批車輛，許多民眾的目的地都是前往賞櫻熱點九族文化村，園方表示，九族上午11點入園人數已達1萬5千人，故實施滿場機制；信義熱門賞花景點草坪頭，人潮也全滿，並祭出停車管制。

南投縣28日一整天都是好天氣、風光明媚，擁有多種櫻花的九族文化村，人潮可用爆棚形容，九族文化村公關經理黃瑞奇表示，今年櫻花開得特別美，遊客穿著日式浴衣和原民傳統服裝Cosplay，穿梭在粉紅花朵間拍照，玩得不亦樂乎；民眾表示因為不能出國，把握休假享受氣氛。黃瑞奇說，本周連假首日，27日下午2點九族人數就達到上限，28日出遊人潮更多，大約上午11入園人數就達上限1萬5000人，由於入園人潮多，園區亦配合疫情指揮中心嚴格要求防疫措施，入園一定要帶口罩、增加消毒頻率，希望大家玩得安全又開心。

吉野櫻、八重櫻在九族文化村大盛開，民眾賞花十分熱情，28日近中午，已有1萬5000人湧入九族參觀。（九族文化村提供／黃立杰南投傳真）

信義鄉賞花熱點草坪頭，28日早上開始同樣人聲鼎沸，因早有推估，信義鄉公所在連假期間亦祭出交通管制，開放投93線0.6至2.4公里，桐林橋到隆華橋路段路邊單邊供遊客停車，並引導遊客將車輛停放妥當後，搭乘免費接駁車至賞櫻會場，收到的效果不錯，雖人潮擁擠，但民眾皆可順利前往景點賞花。

中部地區28日上午起國道3號南投、國道6號即出現車多情況，愛蘭交流道附近更出現壅塞，好在下午2點後車流逐漸舒緩。預估3月1日連假第三天，各地景點人潮仍多，呼籲民眾提早出門，並隨時注意路況。

(中時 )