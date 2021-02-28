小貨車駕駛從台18線往新埤的產業道路時，與行駛在對向慢車道的一輛白色休旅車相撞。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣太保市台18線4.5公里處，28日下午1點多發生一起死亡車禍，一名年約50歲蘇姓小貨車駕駛從台18線往新埤的產業道路時，與行駛在對向慢車道的一輛白色休旅車相撞，導致車子180度旋轉，小貨車駕駛當場噴飛倒臥血泊中，失去生命跡象；而休旅車駕駛則有輕微擦、挫傷。警方正調閱周邊監視器畫面，釐清事故原因。

嘉義縣消防局勤務指揮中心今天下午13時41分據報，指太保市台18線4.5公里處附近發生車禍，救護人員抵達現場，發現1名年約50歲小貨車駕駛躺臥在地上，已無生命跡象，送到嘉義長庚醫院急救，仍宣告不治。

警方初步調查，蘇姓小貨車駕駛今天到田裡農忙時，駕車從台18線進入新埤的產業道路，遇到對向39歲蘇姓休旅車駕駛從嘉義市往太保市行駛，2車疑似未注意車前狀況，閃避不及才會發生事故。

巨大撞擊力讓2車車頭幾乎全毀，其中小貨車右側車身凹陷，小貨車上的蘇姓駕駛當場被噴飛出去，頭顱嚴重受創，重傷身亡。警方對蘇姓休旅車駕駛進行酒測，排除有酒駕情形，目前已調閱周邊路口監視器，釐清事故原因。

(中時 )