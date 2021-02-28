珍愛藻礁第二階段連署告急中，環團視228連假為最後一搏的機會，在各地廣設快閃連署點，截至27日，全台已累積23萬9392份，距離中選會規定的28.9萬份，只剩5萬差距，機會極高。作為連署總部的荒野保護協會桃園分會透露，假日連署人潮如織，團隊收取份數翻倍，內部也將安全門檻從35萬拉至45萬，要民眾集氣拚過關。

為保護桃園大潭藻礁，環團、學生組織發起一連串倡議活動，要讓「粉紅風暴」點燃全台，雖然前期乏人問津，但自23日開始，由於國民黨、台灣民眾黨及時代力量接續投入藻礁議題，在媒體強力報導下，公投聲量瞬間飆升，單日份數自5000直接翻倍，緩解公投小組連日緊繃之心。

為整理海量連署書，總部志工忙進忙出，電話接不完。（黃婉婷攝）

住總部附近的民眾也走出家門，親自到場寫連署書。（黃婉婷攝）

由於中選會規定3月17日須送出連署書才能成案，公投小組將收件時限壓在3月10日，為加緊作業，僅在平日開放的桃園分會，連假也敞開大門，裏頭志工忙進忙出，接待絡繹不絕的連署民眾，光28日上午湧入的人潮就上看50名，甚至有帶著百份連署書來的熱心支持者。

連署總部負責人陳逸樺說，依照時程來算，只要每日有1萬6666份的基本盤，在10天內達到內部設下的35萬安全門檻就不是夢，日前更是催出單日6萬份連署書的好成績。連假首日就有3萬4768份進帳，次日因天氣轉晴，份數可望持平或再度提升，郵政單位也透露，周二恢復送信後將有高達20箱的包裹送達。

陳逸樺指出，藻礁連署儼然成為跨階層共感的議題，尤其教育界著力極深，年齡層也從18歲至35歲擴大至65歲，內部為確保2階連署能成功過關，決議將安全門檻提高到45萬，期民眾別因連署份數將達標而鬆懈，務必持續推廣催票。

(中時 )