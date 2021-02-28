大陸國家統計局28日發布2月製造業採購經理指數（PMI）為50.6％，低於上月0.7個百分點，連續12個月位於臨界點以上，製造業景氣水準較上月有所回落。

從企業規模看，大型企業PMI為52.2％，比上月微升0.1個百分點；中、小型企業PMI分別為49.6％和48.3％，比上月回落1.8和1.1個百分點，均低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為51.9％，比上月回落1.6個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張步伐有所放慢；新訂單指數為51.5％，比上月回落0.8個百分點，高於臨界點，表明製造業市場需求增速放緩；原材料庫存指數為47.7％，比上月下降1.3個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量繼續降低。

2月從業人員指數為48.1％，比上月下降0.3個百分點，表明製造業企業用工景氣度較上月下降；供應商配送時間指數為47.9％，比上月下降0.9個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所延長。

(旺報 )