桃228追思 鄭文燦:可以原諒但不能忘記

桃228追思 鄭文燦:可以原諒但不能忘記

桃園市政府28日下午在蘆竹區228紀念公園舉行228事件74周年紀念追思活動，桃園市長鄭文燦率眾追思1分鐘並對紀念碑獻花圈，他提到，戒嚴時代228成禁忌，只能在黑暗角落哭泣，228的平反是台灣歷史的分水嶺，強調我們可以原諒，但是不能忘記，唯有真相才有真正的和解。

鄭文燦說，1947年228事件造成台灣歷史斷層和傷痕，直到80年代台灣才開始推動228事件運動，訴求要真相，並展開研究跟調查，他回憶自己大學時代參與這些活動，當時大家的口號是：「We can forgive,but not forget.（我們可以原諒，但是不能忘記）」，他認為有真相才有真正的和解，希望能夠透過歷史的調查，撫慰受害者、家屬跟後代的心靈。

桃園市長鄭文燦28日出席228事件紀念活動，率領局處首長、民代和受難者家屬在悠揚樂聲中默哀，並向紀念碑獻花。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦28日出席228事件紀念活動，率領局處首長、民代和受難者家屬在悠揚樂聲中默哀，並向紀念碑獻花。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦28日出席228事件紀念活動，率領局處首長、民代和受難者家屬在悠揚樂聲中默哀，並向紀念碑獻花。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦28日出席228事件紀念活動，率領局處首長、民代和受難者家屬在悠揚樂聲中默哀，並向紀念碑獻花。(蔡依珍攝)

228事件紀念基金會也特別提供歷史照片及相關資料在現場展出。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，戒嚴時代228事件成為禁忌，長達40年都沒辦法訴說，只能在黑暗的角落哭泣，所以228事件的平反是台灣歷史的一個分水嶺，經過將近30幾年民主轉型，制定228事件補償條例、轉型正義條例，他相信台灣透過民主的深化，能夠珍惜人權、珍惜彼此，讓台灣不再發生國家機器踐踏人權、殘害生命的憾事，更透過228事件的反思，讓台灣能夠告別悲情、珍惜民主，成為一個生命共同體，保護得之不易的民主價值。

鄭文燦提到，天馬茶房門口賣私菸的菸販林江邁女士，是桃園龜山人，也是228事件開啟的關鍵人物，桃園跟228事件有很多故事連結，前縣長呂秀蓮1999年特別擇定當時反抗最激烈的蘆竹成立紀念公園，紀念碑的設計是雙手合心、邁向光明和諧，象徵期盼二二八事件經過反思以後，成為更珍惜彼此的一個力量。

桃園市長鄭文燦28日出席228事件紀念活動。(蔡依珍攝)

228事件紀念活動。(蔡依珍攝)

228事件紀念活動。(蔡依珍攝)

228事件紀念活動。(蔡依珍攝)

228事件紀念活動。(蔡依珍攝)

228事件紀念活動。(蔡依珍攝)

鄭文燦也透露，市府每一年都在公園舉行二二八事件的紀念活動，希望讓台灣產生更多正面的力量，有位親自走過228清鄉時代的老先生，過去6年每年都準時參加，但今年沒辦法再參加了，他相信這個記憶會被留下來，不只是家族的記憶，也是台灣社會共同資產，希望二二八事件的紀念活動，可以讓台灣產生更多正面的力量。

追思活動由鄭文燦率領局處首長、民代和受難者家屬在悠揚樂聲中默哀，並向紀念碑獻花，於紀念板貼上黃絲帶，紀念受難者犧牲奉獻，也傳達反戰、思親及和平，228事件紀念基金會也特別提供歷史照片及相關資料在現場展出，為了防疫今年也縮小規模，並全程線上直播，讓民眾也能遠地一同響應。

(中時 )