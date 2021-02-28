高中棒球聯賽木棒組第三階段（16強），B組晉級狀況戰到最後一刻才明朗，普門中學上午先以12：2大勝嘉義高中，把鶯歌工商一同帶進12強，下午三民高中在「一翻兩瞪眼」的戰役以9：4擊敗鶯歌，以分組第一之姿挺進8強，嘉中則遭淘汰。

B組四隊在今天賽前的戰績皆為1勝1敗，此階段最後一戰決定晉級隊伍。普門中學昨天以6：13敗給三民，全場僅敲6支安打，但昨晚經過教練團一番責備，今天對嘉中找回打擊手感，單場掃出15支安打，在3局下灌進7分大局，僅打6局以12：2提前收下勝利，收下晉級門票。

普門兩名高一球員都繳出猛打賞表現，捕手洪奇晸單場揮3安，包括1支二壘打和1支三壘打，掃回4分打點，擔任指定打擊的李以諾同樣有3安表現，打擊爆發力受到總教練洪榮宏的肯定。

至於鶯歌工商藉由普門擊敗嘉中，也取得12強資格，午場與三民高中之戰，決定最後一張晉級門票。三民戴毓寬先發7.2局失3分，捕手陳世嘉則是3安猛打賞，還有兩次盜壘阻殺，全隊齊心搶下勝利，且因三民戰績2勝1敗與普門相同，比較對戰後取得分組第一直闖8強。

「昨天有跟球員說，今天的比賽就是一場賭博，心臟小有可能會輸球，心臟大才有贏球機會。」三民總教練張榮勳指出，球隊在這階段首戰輸給嘉中，讓處境陷入不利，但昨天擊敗普門，就像洗了三溫暖，「今天不是淘汰就是8強，大家表現都很好，都有盡全力。」

張榮勳表示，這場比賽，每個球員都有發揮自己的優勢，下場的球員專注在比賽上，在場下的就做好準備，也幫場上的球員加油、鼓勵。

身為三民隊長，陳世嘉在第二階段曾對東石敲出再見安打，幫球隊打進16強，今天再以攻守俱佳的表現建功，張榮勳說：「他阻殺能力不錯，從高一就是球隊主戰捕手，這兩年也進步很多，老天會眷顧練球認真的同學，他在練習時都能做好教練交代的任務，很少摸魚。」

陳世嘉透露，自己前兩場比賽的打擊、守備狀況不佳，跟前兩階段差很多，「這階段第一場比賽因為自己的跑壘失誤輸球，自己就要想辦法彌補球隊。」而此戰繳出狀況之內的表現，他則把功勞歸給全隊，「不是靠我一個人，是大家一起做到的。」

第三階段賽程今天落幕，12強隊伍出爐，其中穀保家商、三民高中、平鎮高中及高苑工商都以分組第一取得8強種子籤，晉級隊伍經抽籤後，將在3月2日起移師嘉義展開第四階段淘汰賽，冠軍將在3月5日出爐。

普門中學擊敗嘉義高中晉級12強。（學生棒聯提供）

(中時 )