高市一名9歲小三男童忘了把聯絡簿給媽媽簽名怕被責罵，中午放學後未到安親班，獨自在市區流浪還把書包藏在水溝。安親班老師報警，少年警察隊7小時後在鳳山尋獲，男童母親趕來，兩人相擁而泣，警方也鬆了口氣。

少年隊表示，日前男童媽媽著急報案，表示安親班老師點名時未見兒子，向家人及親戚確認後確定失蹤，立即通報兒子在鳳山就讀的國小協尋，她擔心兒子被拐、被擄、被壞人拐走行乞、被殺害，趕緊報警協尋。

男童在鳳山地區流浪7個小時，被少年隊員警尋獲。（高市警局少年隊提供／袁庭堯高雄傳真）

少年隊隨即調閱相關路口監視器，發現男童曾行經鳳山區火車站周遭，員警立即以鳳山區火車站為中心點，擴大延伸並以地毯式搜尋，最後在鳳仁路附近一公園內發現一名穿紅色短上衣的小男童，與男童媽媽描述的失蹤前特徵相符。

員警上前關心，才表明身分，男童便激動哭喊「我好想回家！但又怕媽媽罵！」員警先將男童帶回派出所安撫，才發現男童竟是因為作業沒寫完、聯絡簿不敢拿給母親簽名，害怕被罵才不敢回家。放學後，由北鳳山徒步漫無目的往南鳳山方向行走，零用錢花光了後又餓又累，又走回北鳳山躲在住家附近公園內，還將書包隨身物品藏放在乾燥的水溝內。

男童母親趕抵派出所時，男童立即抱緊母親相擁而泣。母親和男童協議，完成作業就能獎勵玩一下手機遊戲，母子兩人才破涕為笑。

少年隊長王春生表示，警方持續加強執行失蹤人口及中輟學生協尋勤務，建議家長多關心子女就學及交友狀況，增進良好親子互動及維持和諧融洽的家庭關係，避免孩童因故離家出走或誤入歧途。

(中時 )