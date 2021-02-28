港星吳孟達2月27日病逝，唐從聖27日深夜在臉書分享吳孟達的另一面，字句感人，「比起螢光幕上搞笑的您，我更喜歡私底下感性浪漫、謙和大度、親切幽默又義氣真誠的您，記得2008年汶川大地震時，您第一時間帶著康康、杜德偉和我趕往成都，給受災的百姓還有救災人員們加油打氣」。

唐從聖回憶那趟送暖之行，一行人冒著生命危險翻山越嶺、跋山涉水，去到重災區都江堰，跟無家可歸的大朋友、小朋友們一起在臨時收容所的棚子下，「您不僅陪大家談心聊天、撫慰心靈，還自掏腰包偷偷塞錢給重災戶，這一趟難得的生命體驗之旅，讓我對生老病死的看法有了另一種層次的認知，也對您的為人，有了更深刻的了解和更崇高的尊敬」。

對於吳孟達驟逝，唐從聖哀悼，「您的離開讓我們真心感到不捨，太早了、太快了、太突然了，也太不真實了……在您的身上，我學到了認真工作、快意生活、低調行善、重情重友」。並坦言從小愛看港劇《楚留香》，大家都愛風流帥氣的盜帥楚留香，他卻偏偏喜愛吳孟達飾演的直率感性胡鐵花。

(中時 )