大陸海關總署日前宣布3月起封殺臺灣鳳梨進口，在國內引起軒然大波。對此，精神科醫師蘇偉碩建議高雄市長陳其邁，爭取中央統一採購原有的外銷訂單，併發會曾任行政院副院長的影響力，協助邱太三主委，早日恢復兩岸正常合理的商貿往來，好好處理這次的「賣鳳梨任務」，未來的總統之路才會旺旺來。

針對陳其邁表示，將要聯合其他南部縣市組成「鳳梨國家隊」，蘇偉碩今(28日)在臉書建議陳其邁，如果真的有心，該做兩件事：

第一，請高雄市大樹區農會鳳梨產銷班班長們和貿易商們到辦公室開會研商，爭取中央統一採購原有的外銷訂單，將10億元經費買下去年外銷大陸的14億元訂單，不要讓這些外銷鳳梨進入內銷市場，影響國內產銷，也不要拿去國外亂賣，敗壞台灣鳳梨的口碑。蘇偉碩更呼籲，不要隨便鼓動人民拿買其他水果的預算買鳳梨，這樣會排擠他水果的內銷市場產銷，引發連鎖效應，會有救不完的果農。

第二，當過行政院副院長的你一定有和大陸方面聯繫的中間管道，建議陳其邁應該發揮影響力，協助陸委會主委邱太三疏通大陸方面，及早停止「暫時」停止受理台灣鳳梨報關的行政措施，恢復兩岸正常合理的商貿往來。

蘇偉碩也向陳其邁喊話，指他有一天也是要挑戰參選總統的資格賽的，好好處理這次的「賣鳳梨任務」，真誠的為基層農民服務，總統之路才會「旺旺來」。

《其邁，賣好鳳梨，你的總統路才會旺旺來》 ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)