2019年7月，嘉義鐵路警察李承翰在台鐵車廂執勤時，被鄭姓嫌犯刺殺殉職，鄭姓嫌犯因被鑑定有思覺失調症，嘉義地院去年4月一審判無罪，引發輿論譁然，二審台南高分院改判鄭嫌有期徒刑17年、強制監護5年，當時一審參與精神鑑定的醫師沈正哲，在臉書發文表示「不會再接鑑定工作」。

近日二審判決結果出爐，身心醫學科醫師沈正哲受訪時表示尊重判決，不過仍認為法官依據有誤，最近個人臉書用千字文寫下心路歷程，其中分別寫給檢察官、二審檢察官、以及參與殺警案鑑定工作心路歷程最終紀錄。

第一篇寫道，鑑定是兩面不討好的工作，「當鑑定個案有病時，檢察官及被害人委任律師可能會攻擊你、質疑你；當鑑定個案沒有病時，被告委任律師也可能攻擊你、質疑你」，不過單殺警案來說，沈正哲說因為檢察官扭曲不實指控，後續透過媒體大肆報導，「不僅對我本人造成巨大影響，更造成社會大眾對精神鑑定的誤解，對精神科醫師及精神疾病患者的污名」。

第二篇給檢察官的文章，則說明參與二審開庭過程，遭受檢察官多次攻擊、汙衊，認為檢察官「只會用片段扭曲或不實的資訊攻擊專家證人，對於案件準備草率、不用心，完全不尊重他人」。

最後一篇沈正哲表示，不會再接鑑定工作，打算開始寫國際期刊論文，透露寫一篇國際期刊論文，有10萬元獎金，「做鑑定工作一整年都賺不到這個錢，最重要的，在速食店寫論文不會有人指控你不專業、草率」。

(中時新聞網)