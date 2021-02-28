香港國泰航空空姐阿Sa因為疫情關係遭裁員，轉行當起YouTuber爆料航空業秘辛，日前她才因找來空姐友人爆料選美黑幕引起矚目，最近又再爆一名高顏值空少被貴婦設局，被逼去參加海上派對遭毛手毛腳，現場誇張的荒淫畫面讓空少一輩子難忘。

阿Sa在YouTube頻道透露，她有一名外貌神似姜濤的東南亞籍朋友Q仔，對方在畢業後就進入航空業，完全沒有戀愛經驗，9年前Q仔在夜店透過朋友介紹，認識了一名貴婦，2人在吃過2次飯後，Q仔完全放鬆戒心，直到有天貴婦要Q仔陪她去剪頭髮、買衣服，Q仔也二話不說答應，沒想到竟是一腳踏入陷阱。

結束行程後，貴婦就帶Q仔到碼頭準備登船，還謊稱有事離開，Q仔只好獨自上傳，卻發現裡面全是男人，且不乏多位演藝圈知名人士，甚至還有選美大賽的「國際先生」候選人，而郵輪主人則是電視台男高層，一開始大家正常寒暄，但當船進入公海，淫亂派對就宣布開始，Q仔先去和男高層敬酒，果真遭到對方毛手毛腳，嚇得他連忙謊稱有性病才脫身。

Q仔一直到天亮才終於下船，看盡了荒淫之事，不少人還現場脫衣秀身材，立刻能拿到萬元以上的獎金，而選出的冠軍還能和高層開房間，要下船時每個人都能獲得3萬港幣（約新台幣10萬元）以及名錶，前三名更有7萬到10萬左右（約新台幣25萬至36萬元）獎金，而他本人也拿到了港幣3千元（約新台幣1萬元），這段體驗也對他造成一生陰影。

(中時新聞網)