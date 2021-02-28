木棒聯賽第三階段D組龍頭爭奪戰，高苑工商正面和成德高中拚搶，雖然先發投手楊強森開賽遇亂流先掉分，但他即時回穩，隊友也給予火力支援，全場10支安打，包含2支全壘打，終場以7：1大勝，順利晉級8強。

楊強森5局投球只被敲4支安打，2支集中在首局，因此丟掉一分，升上高三首場先發，用82球完成任務，因為有2個保送讓他不滿意地說，「太久沒先發，前面比較緊張，今天都壞球走在前面。」

總教練李來發表示，雖然楊強森一局上就掉分，但展現危機處理能力，之所以會讓先前都後援出賽的他扛起這場重要比賽，是想要讓先發投手群休息，不過今天楊強森的表現，後面賽程會再安排他先發機會。

高苑打線2局起開始加溫，先是藍震威、陳彥辰敲安追平比數，4局下藍震威再敲安打收穫致勝打點，比賽後段加碼「重傷害」，范育銓、孔念恩分別在第5局和第8局開砲，分別揮出2分、陽春全壘打，擊潰成德牛棚。

高苑工商以3戰全勝的戰績登上小組龍頭，以8強身分通往第4階段，吞敗的成德高中則是一勝兩敗，小組第二晉12強。

該組另一場賽事為誰贏誰晉級的割喉戰，玉里高中9局上把握最後反攻機會，余羿賢敲出帶有2分打點的逆轉安打，終場以7：6贏下這場你來我往的熱鬥，搶下最後一席晉級資格；大理高中雖然有李展毅、曹祐齊「背靠背」開轟，仍難逃淘汰命運。

大理高中2局下率先發難，面對玉里高中先發投手林鴻翔，李展毅用陽春全壘打為球隊破蛋，連兩天開轟、今年第3支出爐，下一棒的曹祐齊也跟進開砲，瞬間拉開成2：0。

儘管一度處用4分落後，玉里打線在4局起展開反攻，7局上首度反超比數，雖然下個半局又被打回一分落後，但9局上沒放棄最後攻勢，一人出局，一、二壘有人情況下，余羿賢對後援登板的曹祐齊敲出安打，一棒決定勝負，幫助球隊以小組第三搭上12強列車。

12強隊伍全數到位後，將在3/2起移師嘉義，展開第四階段賽事，以下為賽程表：

3月2日

(嘉義市立棒球場)

（一）西苑高中—秀峰高中

（二）成德高中—南英商工

(嘉義縣稻江科大棒球場)

（三）東大體中 —玉里高中

（四）普門高中—鶯歌工商

玉里高中逆轉大理高中，搶下12強門票。（學生棒聯提供）

(中時 )