大村鄉公所近年財政充裕，爭取許多公共建設，首座符合內政部認證資格的綠建築日照中心上午正式動工興建。（謝瓊雲攝）

在大村鄉當地經營鐵材行的石豐田（左）在眾人拿金鏟子動土時現身，強調日照中心土地所有權屬於他的父祖輩，卻被政府強行奪回土地，侵害人民權益將提違憲訴訟。（謝瓊雲攝）

大村鄉公所斥資6787萬元，在山腳路黃厝段興建全鄉首座社區式長照綠建築─福興日照中心，鄉長游盛28日上午親自主持動土典禮與祈福儀式，盼2年後完工啟用，讓長者們有更優質的在地安養環境、健康老化。

不過動土典禮現場卻出現插曲，經營鐵材行的石豐田出示多份文件與訴訟判決，強調這塊土地為祖父等人所有，父親年年繳稅卻仍被政府強行收回，他已提出違憲訴訟，要求公所暫停計畫以免未來面臨拆屋還地。

游盛表示，他上任後積極爭取許多公共建設、擴大社會福利，5年前就已經向中央爭取到日照中心計畫，卻因送縣府審查中途卡關，公所3年前廢止計畫重頭來過。

游盛強調，土地是國有財產局所有，去年行政院同意辦理無償撥用，並且由山坡地保育區農牧用地辦理土地變更為同區特定目的事業用地，一切過程合法且合乎程序，至於當年國產署與石家人後代的官司訴訟，他並不清楚，尊重石男提告的權利，但並不影響日照中心興建。

大村鄉福興日照中心由衛福部分2年度補助4906.7萬元、公所自籌1880.5萬元配合款，基地面積1573平方公尺，建築面積517平方公尺、總樓地板面積2051平方公尺，為地上4層樓建築，預計工期690天，預計2年後完工，1至2樓作為社區活動中心使用、3至4樓則為日間照顧場所，也將是符合內政部認證標準的綠建築。

(中時 )