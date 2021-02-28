一名網友日前買超商的真空包裝茶葉蛋後，竟見到蛋裡有形似「胚胎」的組織，該組織有頭部和細長的身軀，讓他驚恐地說「是雞仔蛋？」照片曝光後，引發網友正反意見，有人舉證確實有雞蛋放家中，孵化中小雞的案例，也有人說蛋雞場都是分籠飼養，不可能有機會讓母雞受精。

一名網友日前買超商的真空包裝茶葉蛋後，竟見到蛋裡有形似「胚胎」的發黑組織，該組織有頭部和細長的身軀，讓他驚恐地說「是雞仔蛋？」（圖／翻攝自Dcard）

一名網友在Dcard上發文表示，他日前到超商買真空包裝的茶葉蛋，但一口放進嘴裡後發現「咬不爛、QQ的組織」，吐出來後發現一個類似「胚胎」形狀的物體，該物體有圓型的頭型，連接細長的身體形狀，讓他嚇得以為就是小雞胚胎，嚇得直說「你有聽過雞仔蛋嗎，這真的是我想的那樣嗎？」

貼文引發網友的正反意見，有人認為不太可能為受精卵，「蛋雞場的母雞可能一生都沒看過公雞」，也有人說蛋雞場通常會放1、2隻公雞，可以促進產蛋數量，可能疏忽導致母雞意外受精，但此說法遭其他網友打臉，「蛋雞場的雞隻從小就分籠飼養，通常是利用飼料添加物提高產蛋率」。

不過，臉書爆料公社上確實也有網友分享，雞蛋沒有冰，10天之後竟孵出小雞來，10顆雞蛋中就孵化了2顆，其他雞蛋打破後也可以清楚見到已長出眼睛的胚胎組織，還有血水等，但是否只是純粹個案，或是私人養殖場才會這樣就不得而知。許多網友看到原PO的貼文後，留言說「以後吃蛋會有陰影」、「太噁心了吧」。

臉書爆料公社上確實也有網友分享，雞蛋沒有冰，10天之後竟孵出小雞來，其他雞蛋中還有已長出眼睛的胚胎組織。（圖／翻攝自爆料公社，非本事件照片）

臉書爆料公社上確實也有網友分享，雞蛋沒有冰，10天之後竟孵出小雞來，其他雞蛋中還有已長出眼睛的胚胎組織。（圖／翻攝自爆料公社，非本事件照片）

(中時新聞網)