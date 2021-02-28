中國研發十幾倍音速的高超音速噴氣發動機，引發美國軍方關切。美國國防部上周六（27日）表示，已將發展高超音速武器列為優先事項，以應對中國和俄羅斯在該領域構成的威脅。最新進度，美國空軍裝備司令部下周測試新型高音速導彈「AGM-183A」第一助推器，準備一年內生產。

據《東網》報導，美國國防部高音速武器項目辦公室主任懷特（Mike White）通過視頻出席美國空軍協會舉行的航天戰爭研討會時指，戰略內容包括擊毀具有重要戰術戰場意義的海上、沿岸和內陸目標，開發空中、地面和海上發射的超高音速常規攻擊武器；發展在不同層次擊毀敵人的戰術高超音速攻擊導彈能力，及使用可重用的高超音速系統執行情報、監督、偵察和打擊任務。

懷特預計，2020年代早期和中期將可向作戰人員交付打擊能力和多層次的高超音速防禦能力，目標是在2030年代中期提交可重用高超音速系統。過去25年，國防部已為研製高超音速武器投入約17億美元（約133億港元）經費。

外媒去年底指出，中國研究人員已製造出來飛行速度高達16馬赫的飛機發動機。這種被稱為「站立式斜爆轟衝壓發動機」（sodramjet）的發動機能給商業飛行帶來革命性變化。如果屬實，安裝這種高超音速發動機的飛機能夠在起飛後兩小時內到達世界任何地方。

(中時新聞網)