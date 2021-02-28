109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽今天進行第3天賽程，台灣師大和高雄師大展開激烈對抗，高師在第4節初靠著2記三分球站上領先位置，不過台師在隊上較有經驗的學長帶領下追分，關鍵時刻高一菜鳥林信寬三分進帳、大四前鋒黃建智投進致勝球，終場台師大79比78險勝，目前2勝1敗在手，高師大則是3連敗。

台師大教練王志群指出，高師大也是想要在8強複賽產生競爭力的難纏對手，台師球員對於設定要搶下的比賽太在意，因此開賽打來有點緊繃，希望球員可以把開會時講得東西轉成正能量發揮在場上，此外，台師大擅長的優點之一是溝通，不過今天沒有做得很好，直到最後54秒才展現出來，回去還會看影片提醒缺點，告訴大家該如何改進。

最後投進致勝球的黃建智，表示教練有把戰術設定給他，他在中間拿到球就努力衝刺，也感謝學弟張兆辰幫忙攩人，為他清出出手空間，他笑說：「功勞在兆辰。」

至於比賽倒數1分09秒投進超前三分球的林信寬，此役全場就這3分，不過他也發生過失誤，最後又靠一記「追魂鍋」彌補錯誤，賽後學長陳又瑋也不斷提醒他場上的問題，對於這位大一新鮮人，王志群說：「進入大學後林信寬還需要加強防守、組織等技能，才能幫忙分擔陳又瑋、林仕軒等學長的責任。」

台師大本戰以張兆辰15分最高，陳又瑋贊助14分、9助攻、7籃板，黃建智10分；高師大劉旻諺17分、5籃板、4阻攻，朱育君13分、郭振富12分、4籃板。

台師大林信寬（前）關鍵火鍋封阻。（大專體總提供）

台師大張兆辰今天對高師大進帳15分。（大專體總提供）

高師大劉旻諺單場斬獲17分。（大專體總提供）

(中時 )