第一銀行長期秉持「在地經營 在地關懷」的理念，將向臺灣在地農民採購50公噸的鳳梨，並分享給第一銀行長期扶持的社福團體與偏鄉學校，以及客戶和員工，以行動力挺臺灣在地果農，期盼拋磚引玉，鼓勵民眾一起支持本土農產品。

第一銀行董事長邱月琴表示，第一銀行深耕臺灣逾120年，秉持「取之於社會、用之於社會」的初衷，為善盡企業社會責任，本次規劃採購的鳳梨，除了與客戶、同仁一起分享，也會轉贈予社福團體和偏鄉學校，發揮公益加乘效果，為社會帶來更多正向的力量。

鳳梨含豐富膳食纖維、營養價值高，同時也富含維生素B群、維生素C、葉酸、鳳梨酵素和生物類黃酮素等，具有幫助消化、改善疲勞等優點，是營養又好吃的水果。

第一銀行ESG（環境、社會、治理）表現深受國內外高度肯定，對於落實企業社會責任不遺餘力，並在臺灣在地果農需要援助時，給予適時關懷；為體恤農民辛勞並協助供需平衡，近年來11度大量採購盛產之本土農產品，包括202公噸高麗菜、107公噸香蕉、45公噸柳丁、10公噸芭樂、2公噸文旦等蔬果。

展望未來，秉持「就在你左右」經營理念的第一銀行將繼續善用企業資源，以具體行動回饋、關懷社會，同時發揮金融業的永續影響力，貫徹「綠色金融，第一品牌」之永續發展目標。

(工商 )