蔡英文總統視察大樹鳳梨田區，因應大陸暫停進口台灣鳳梨，她指示農委會主委陳吉仲最重要原則，就是不要讓農民收入減少，一定要守住這一原則。（林雅惠攝）

大陸日前以鳳梨防檢疫問題為由，嚴禁輸入台灣鳳梨，蔡英文總統28日下午在行政院農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁陪同下，前往高雄市大樹區果樹產銷班第二班長楊義子田區及集貨場視察今年鳳梨產銷，呼籲農民「免驚免煩惱政府挺您」。

蔡英文表示，對於大陸3月1日起暫停輸入台灣鳳梨並不符合貿易規定，她感到不解及遺憾，但她呼籲農民勿擔心，「免驚免煩惱政府挺您」。

蔡英文說，因應中國突襲式暫停進口台灣鳳梨，他指示農委會主委陳吉仲最重要原則，就是不要讓農民收入減少，一定要守住這一原則。

蔡英文強調，危機就是轉機，除了要農民免、驚免煩惱，她也要消費者現在別急著吃鳳梨，因為未來還有很多鳳梨將上市，到時訂單都會整理好讓農委會調配，讓各產地及各時間點上市鳳梨，都能以最好價格銷往消費者、加工廠商及國外客戶端。

蔡英文表示，政府挺農民心及作為包括輔導貿易商經營大陸以外其他國家、去年鳳梨出口日本、新加坡、香港等其他市場已較2019年分別成長111％、240％、691％。如去年台灣輸日鳳梨已達2160公噸，創歷史新高，今年可望再創佳績。

而目前已突破澳方檢疫規定，該國同意去冠芽鳳梨准入，皆有效降低集中外銷大陸單一場風險，後續政府將加大力道強化農產品國際市場行銷，包括加碼提供海外拓銷獎勵及銷售業績獎勵，以及針對日本、新加坡、香港、美國、澳洲等目標市場加強通路行銷，預計強化外銷鳳梨3萬公噸。

(中時 )