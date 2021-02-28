基隆一名張姓男子居住在信義區深澳坑，昨天晚上10點多喝醉酒搭乘計程家車返家，疑似報錯地址，在中興國小一帶山區下車，不幸跌落水溝，今早附近居民發現，立即打電話報警，消防人員抵達現場，發現張男失溫，一度昏迷，所幸送醫救治後，撿回一命。

據了解，張男10點多喝醉酒要搭計程車返回深澳坑住家，疑似說錯地址，被載到信二路74巷，中興國小附近，他下車後，獨自往深山走去，不幸跌入水溝。

附近住戶表示，昨天晚上有聽到聲響，但已經深夜不已為意，沒想到今天早上一直聽到狗在山區後方不停狂吠，前往查看驚見一名男子泡在水中，並且從未見過此名男子，發現他意識不清，趕緊打電話報警。

警消人員抵達現場時，張男下半身浸泡在水溝中，眼神呆滯，有瞳孔放大情形，立即將他拉上岸，但不管如何呼喊張男皆未回應，發現已經嚴重失溫，迅速將他送往醫院搶救，所幸救回一命。

(中時 )