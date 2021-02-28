漫畫家韋宗成在《冥戰錄》中，也親自演出筆下角色，在《韋宗成演出筆記》回顧與明華園合作細節。(韋宗成提供)

明華園戲劇總團改編漫畫家韋宗成作品，以《冥戰錄》讓人看見2次元漫畫尬上歌仔戲的魅力。製作人陳昭賢28日率領一票歌仔戲演員，步入開拓動漫祭會場，與Coser們比美較勁，還有裝扮為美國總統拜登的Coser，主動邀約扮演為林默娘的歌仔戲演員陳昭婷等人合照，造就媽祖與美國總統同框的逗趣景象。

穿上《冥戰錄》戲服，平日習慣走訪演藝場館宣傳新戲的演員們，首次踏入集結動漫迷與Coser的「同人場」(意即創作者販賣非商業作品的活動)，對扮相各異又妝容精緻的Coser驚呼連連。化身最萌林默娘、帥氣順風耳的演員們，一駐足便會引來漫迷圍觀朝聖，人氣好比真正的「媽祖下凡」。

陳昭賢笑說，她不是以演員身分造訪動漫祭，而是以一位Coser的心態，真正化身為飾演角色「柳星羽」。《冥戰錄》自今年首演後獲得廣大迴響，讓明華園未來對改編漫畫文本更有信心，兩者結合，既能讓歌仔戲觀眾拿起台灣漫畫，也能跟漫迷介紹歌仔戲。

漫畫《冥戰錄》故事以台北西門町為舞台，讓媽祖林默娘化身為萌系少女，與擁有雙重人格的高中生道士，一同在除妖任務之餘，為各自身世解謎。同名舞台劇中，韋宗成也親自上陣，演出性格穩重的「七叔」，1月演出結束後，他近日以漫畫《韋宗成演出筆記》紀錄下參與演出點滴，迎接3月加演場次。

韋宗成表示，以漫畫家而言，難得有機會參加演出，且還能跟知名度非常高的明華園總團合作，才想以畫筆記下所有細節。跟著劇團演戲後，他深刻體會劇團為一齣劇能多辛苦，演戲也並不簡單，「希望未來能讓漫畫圈跟劇團持續互相交流，讓改編變成常態。」

(中時 )