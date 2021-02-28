協雲宮周邊種有上千株櫻花樹，春節期間花況滿開吸引眾多遊客踏青賞花。（巫靜婷攝）

協雲宮櫻花季期間設有攤販區，方便民眾添飽肚子，但廟方表示攤販區垃圾有規畫清運，並非民眾指控的消極不處理。（巫靜婷攝）

苗栗縣協雲宮櫻花林今年花況佳，農曆春節期間滿開，加上天氣好，被疫情悶壞的各地遊客紛紛湧入山區賞花，不過亂象隨之而來，家住協雲宮附近的張姓女子近日接連在臉書社團PO文痛批遊客沒有公德心，食用完的垃圾隨手扔，甚至還有使用過的尿布，滿山垃圾多到撿不完，怒嗆「逼人封山」。

疫情影響民眾無法出國賞櫻，瘋擁國內各大景點賞花，位於苗栗縣公館與獅潭交界處的協雲宮，周邊種有上千株櫻花樹，春節期間滿開，吸引眾多遊客湧入山區賞花，不過協雲宮聯外道路蜿蜒狹隘，有耐不住塞車駕駛人乾脆臨停路旁休息，先賞沿途的梨花讓交通大打結，住戶有家歸不得，民怨四起。

除了交通亂象，近日有協雲宮附近住戶接連PO文，怒批遊客素質差，於攤販區購買食物，吃完的垃圾隨手扔，造成山林及附近果園滿是垃圾，張女指出，櫻花季期間遊客除了留下口罩、免洗餐具、紙盒、水瓶、塑膠袋等，甚至還有用過的尿布，指控宮廟不處理垃圾，嗆要「封山」引起議論。

協雲宮主委陳金發駁斥張女的說法，他表示攤販區的垃圾均有派人集中清理，協雲宮周邊山林、水溝的垃圾也都有去撿，垃圾集中放置是為了等獅潭鄉公所清潔隊來收，住戶反映自家果園有垃圾也可能是風吹過去的，不過既然有民眾反映垃圾問題，明年櫻花季廟方將加強規畫垃圾清運。

攤販區業者表示，能夠理解PO文者自家果園遭丟垃圾的憤怒，但說要封山不太合理，「山也不是她的，怎麼能說封山就封山」。228連假期間，協雲宮櫻花季結束，花謝了只留滿山綠葉與果實，仍有遊客登山踏青，有遊客表示，若因垃圾問題要封山也只能尊重，但自己都會教孩子要隨身帶袋子，讓自己用完的垃圾不落地。

(中時 )