大陸暫停輸入台灣鳳梨，蔡英文總統今天呼籲國人採買鳳梨，並表示，政府一定會保護農民，不讓農民受到影響及損失，也強調危機就是轉機，期望利用這個機會讓臺灣鳳梨打開出口的管道，把好吃的鳳梨出口到更多國家。

蔡英文今天赴台南出席「政府相挺，農友放心」政府媒合企業認購國產鳳梨記者會，聽取農委會主委陳吉仲說明臺灣鳳梨的外銷現況及未來發展，果樹產銷第二班班長楊義子也分享產銷班種植鳳梨及銷售的心得。

蔡英文表示，她是要來跟大家加油打氣，看到大家精神都很好、很有意志力，這就是「臺灣人的精神」。幾天前，陳吉仲跟她報告中國要暫停輸入臺灣鳳梨的事情，這個暫停的動作不符合貿易規定，也是不合理的措施。

她告訴陳，「不能夠讓農民的收入減少，要維持穩定」的原則，一定要守住。對於出口對象不合理的措施，政府首先要做的就是要保護農民，不讓農民受到影響及損失，這是政府最重要的事情。

她要大家「免擔心、免煩惱，政府挺農民」，未來鳳梨銷售的計畫已經在運作中，高雄市長陳其邁也加碼相挺，加上全民也都在吃「旺來」，現在想吃鳳梨的人很多。

不過鳳梨的產季才剛開始，她也請消費者不要急，後續還有很多鳳梨要上市，請大家處理好訂單，再由農委會來調配，讓每一個地方、每一個時間出產的鳳梨，都能以最好的價錢銷售給消費者、加工品廠商及國外客戶。

蔡英文認為，利用這個機會，臺灣人展現出來團結的精神，外國的朋友也都要來相挺臺灣。臺灣鳳梨本來就很出名，現在又更出名，趁這個機會多做外銷，把多汁、好吃的鳳梨銷到全世界，讓大家見證「臺灣人不只會做晶片，也會種植好吃的鳳梨」；並且，危機就是轉機，藉此讓鳳梨能夠打開出口的管道，能夠把好吃的鳳梨出口到更多的國家。

她說自己在很多地方吃過不一樣的鳳梨，但她覺得臺灣的鳳梨最好吃，請大家對臺灣的農產品有信心，並表示，接下來就是政府的事情，一定會透過種種機制，將臺灣鳳梨銷售到全世界每一個市場。陳吉仲提到鳳梨外銷日本的訂單增加，她相信未來幾個月訂單一定會更多，而且有更多的國家會來下訂單。

蔡英文表示，國家有很多困難及挑戰，但臺灣人團結一起，世界也會給臺灣人相挺，希望大家一起打拚，相信一定會把困難解決，化危機為轉機，「讓我們一起來打拚」。

(中時 )