台北總教區總主教鍾安住（左二）為天主教主教公署新建嘉義教區聖若望主教座堂動土基座獻香，祈禱施工順遂。（廖素慧攝）

台北總教區總主教鍾安住致詞。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠致詞。（廖素慧攝）

天主教主教公署新建嘉義教區聖若望主教座堂28日舉行動土典禮，台北總教區總主教鍾安住、嘉義市長黃敏惠、嘉義教區署理吳終源神父、立委王美惠、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉共同動土，未來建好後將為嘉義宗教建築再添新地景。

鍾安住表示，嘉義教區聖若望主教座堂是教區裡的首善之堂，舉行過許多重要禮儀，卻已老舊、不敷使用，籌建新主教座堂29年了，有教友等不及，留下棺材本就走了，很欣慰經過長久的努力，終於要蓋了。

鍾安住表示，主教座堂是「人神交流」的地方，還負有促進不同族群、宗教交流對談的使命，就是教宗強調的不同宗教、不同教義，都是為人民服務，為社會帶來和平的使命，期許新主教座堂建成後成為嘉義市的新地標。

黃敏惠表示，她是天主教會學校畢業校友，很高興能參與天主教新建嘉義教區聖若望主教座堂動土典禮，新主教座堂的造型以聖經四部福音中聖若望福音象徵「鷹」為意象，未來完工後聳立在阿里山下的嘉義市，像鷹展翅，期待它成為宗教新地標，意義非凡。

吳終源神父表示，新建的主教座堂用地原是嘉義教區主教公署，公署建築老舊已拆除，原主教座堂在民權路聖馬爾定醫院旁，新的主教座堂蓋好啟用後，民權路的主教座堂另有他用。

原聖若望主教座堂建於1960年代，是已故亞洲首位華人樞機主教田耕莘籌款興建命名，當時是嘉義宗教地標性建物，63年來歷經地震、風災修復，1991年起籌建新主教座堂，歷經18位建築師設計才定案。

(中時 )