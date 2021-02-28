墨湘咖啡坊為進駐青年創業指揮部的商家之一，負責人謝宜澖深感創業艱辛，採取「異業結盟」作戰，串聯青創團隊，讓咖啡店不只喝咖啡還有多元體驗。（巫靜婷攝）

墨湘咖啡坊為進駐青年創業指揮部的商家之一，負責人謝宜澖深感創業艱辛，採取「異業結盟」作戰，串聯青創團隊提供服務，並在店內入口規畫小型展售區。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府今年將營運不佳的城市規畫館轉型為「青年創業指揮部」，經公開評選招募6組青創團隊進駐，墨湘咖啡坊為進駐商家之一，負責人謝宜澖勤跑菁市集擺攤，如今獲得開店機會，直呼就像擁有「自己的家」，她深感創業艱辛，採取「異業結盟」作戰，串聯青創團隊，讓咖啡店不只喝咖啡還有多元體驗。

青年創業指揮部2月23日啟用後，碰上第1個228連假，許多民眾是第1次踏進來，好奇張望，墨湘咖啡坊搶得1樓大門旁空間設店，謝宜澖笑說算是不錯的位置，但她以前都是跑市集擺攤賣咖啡，第1次開店光是布置環境就煞費苦心，為了幫助其他未能設店的創業團隊曝光，她在入口規畫小型展售區。

謝宜澖長居台北，歷經證券業、會計師、律師事務所、美商公司等工作，她說以前總是為了生活忙碌不已，好不容易孩子成年後，她驚覺那不是自己想過的生活，她希望永續經營自己的興趣，也因為她的丈夫喜歡喝莊園咖啡，她誤打誤撞成為1名手沖咖啡師，熱情解說咖啡豆品種故事，喝咖啡成為1種學問。

入選進駐青年創業指揮部，謝宜澖說省了不少租金，但也多了更多責任，她因此從台北搬來苗栗住，她說，縣府雖未收取場地租金，但水電、雜支等細項都要自付，花錢事小，重要是如何在縣政中心一級戰區永續營運，因獲取政府資源協助，縣府希望店家認真做，各店家都絞盡腦汁力拚通過第1年的考核。

墨湘咖啡坊採取異業結盟方式，希望咖啡店不只喝咖啡、吃甜點，也能教學咖啡豆辨識、手沖咖啡等，並結合其他地方創生業者，辦理糖霜餅乾DIY、英語講學、花藝設計及不定期陶藝、茶藝、品酒職人講座，咖啡店甚至能買到小農商品，謝宜澖的咖啡店熱於分享，希望鼓勵更多創業團隊勇敢築夢。

(中時 )