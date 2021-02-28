中信兄弟內野手蘇緯達今年被教練賦予和許基宏競爭先發三壘手任務，對此他表示，球隊有競爭是好事，大家一起變強，最重要的是要把自己準備好，讓教練對你有認同感，需要時會想到你。

蘇緯達與許基宏不僅類型相同，守備位置一、三壘也重疊，在岳東華受傷缺陣的情況下，教練將王威晨移防二壘，三壘則希望由他們兩人去競爭。

對於教練今年賦予的任務，蘇緯達認為不管在哪個位置，每年的準備工作都是一樣，也都希望能有穩定的發揮，「要讓教練能夠想到你、對你有認同感，最重要的前提是要把自己準備好。」

蘇緯達表示，春訓時自己沒有特別著重練習哪個位置，比例是一半一半，一、三壘也沒有哪邊比較困難，因為接球角度都一樣，只是方向感不同，在面對左、右打時，注意球旋的方向而已。

蘇緯達也提到，今年團隊春訓結束後，自己也會進行夜訓，除了特守外也會利用多餘時間自己加強。林桑（林威助）非常注意小細節，每個步驟都有他的完整做法，春訓練得很紮實，目前守三壘的感覺比以往好很多，不管是在穩定度還是敏捷都是，反應還需要加強，還有強化自己的身體記憶。」

(中時 )