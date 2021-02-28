大陸海關以多次從台灣鳳梨截獲「檢疫性有害生物」為由，3月1日起暫停台灣鳳梨進口。媒體人「逆風的烏鴉」分析認為，此次禁台灣鳳梨有蹊蹺，因大陸應確實「接收」到總統蔡英文在美國的壓力下，「似乎」會對兩岸採取不同作法；以及過去對岸和馬政府簽訂的「兩岸農產品檢疫合作協議」，其實並未因民進黨上台而中斷。因此大陸此次的意圖，很可能要透過禁鳳梨來檢驗來蔡政府的「兩岸回溫」是真是假。

「逆風的烏鴉」28日在臉書表示，大陸禁止台灣鳳梨出口是惡意嗎？很多人會說當然是惡意啊，但他卻認為，不盡然，算是對岸拋出的一個風向球，結果可能好、可能壞，也可能更壞。他認為禁止台灣鳳梨出口有蹊蹺，因從背景來分析，大陸方面應該確實「接收」到總統蔡英文在美國的壓力下，「似乎」會對兩岸採取不同的作法；但另一方面，政策上卻看不到有對應的作為，因此大陸不免疑惑：是蔡規蘇不隨？還是兩人唱黑臉白臉，蔡英文只是負責說好聽的？

另外對岸禁止台灣鳳梨進口的消息，是透過「兩岸農產品檢疫合作協議」的平台通報的，我方接到通報，也確實回函給對岸說明。這證明一件事，就是兩岸過去在馬政府簽訂的協議，並未因民進黨上台而中斷(另一例是去年1月透過防疫協議派人去武漢看疫情)。

「逆風的烏鴉」指出，大陸禁止台灣鳳梨暫停出口的意圖，很可能要透過此事來檢驗蔡政府的「兩岸回溫」是真是假。若是假的，那就會操作一系列的兩岸對立；但如果是真的，蔡政府就會透過對話來解決這次事件。至於什麼是對話？目前為止，對岸若只透過平台的信函往來，是不夠的，至少，蔡政府要願意上談判桌，才能被對岸認為是「心口合一」。

「逆風的烏鴉」接著表示，不過上談判桌，對蔡政府來說極其困難。第一，過去馬政府時期的兩岸協議，一概被民進黨打成「不對等」或者「統戰」，若坐上談判桌，要用什麼身分？第二，民進黨及支持者顯然不樂見兩岸復談，蔡政府會甘冒得罪支持者甚至引發內部分裂的局面，為了鳳梨坐上談判桌嗎？而對岸在一系列的沙盤推演裡，是會將「坐上談判桌」當成可能選項的；若可以坐上談判桌，代表民進黨政府對兩岸立場有某種程度的妥協。那在解決鳳梨問題後，接下來登場的，就會是ECFA是否要延長的問題。

「逆風的烏鴉」指出，如果民進黨政府態度依舊強硬，鳳梨事件不可能就此落幕。而且對岸認定民進黨事件心口不一，中共也可對民進黨的兩岸政策定調。接下來登場的，除了其他農產品是不是要禁運，更嚴重的，就會是ECFA的存廢問題，值得注意的是，ECFA列舉了台灣18種農產品輸往大陸是免稅的。

禁止台灣鳳梨出口大陸是惡意嗎？ 看到這個問題，一定很多人會說「當然是惡意啊，這有什麼疑問？」但我認為，疑問不小， 要理清這個事件，我認為要從「三個背景，兩個協議」談起。 所謂「三個背景」，第一個是拜登就任總統後，呼籲兩岸對話。第二個，是... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年2月27日 星期六

(中時新聞網)