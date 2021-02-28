前綠委郭正亮於本月27日(六)在寰宇新聞台《寰宇全視界》節目表示，中國現在以介殼蟲檢疫不符規定為由，暫停進口台灣鳳梨，但其實早在去年10月就已發生，直到現在才宣布，顯然是政治因素。

主持人岑永康指出，台灣水果主要出口當中，鳳梨賣到中國是最多的一種。郭正亮說，水果在經貿上佔的總金額雖然不算大，但相關就業人口很多，所以其實很有感。

郭正亮表示，現在中國所宣稱的違規，都是發生在去年10月19日之前，要抱怨早就可以抱怨，但從去年10月到現在，台灣出口到中國的鳳梨還是有5200噸。

郭正亮認為，這可能是中國對於陸委會主委邱太三新上任的「回應」。另一種可能性是，台灣鳳梨最大產地就是台南跟屏東，而台南是前總統陳水扁的故鄉，屏東則是蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌的故鄉，而且這2個縣市都是綠營長期執政。

郭正亮說，又或者是中國正跟澳洲剛剛開始打貿易戰，所以拋出這項決定，想試探台灣會如何回應，也看看會不會影響明年地方選舉，各種政治外延的可能性都有。不管怎樣，絕對跟介殼蟲沒什麼關係。

國際情勢專家賴岳謙認為，這代表的政治訊號可能是，中國現在對台「春暖花不開」。蔡總統在春節後很得意地宣布新的國安團隊，邱太三認為自己宣示講得很好，但恐怕中國覺得邱的話中藏刀。

賴岳謙指出，邱太三說，過去民進黨對中國永遠都是善意，沒有惡意過，但是近年來，台灣口罩不賣中國，「小明」不能回家，新冠肺炎疫情期間，只要是來自中國的都先拒絕，但歐洲疫情很嚴重的國家卻可以進來，所有動作都是惡意的污辱及攻擊。

賴岳謙說，蘇貞昌到現在還在講武漢肺炎，還說稱地名是為方便起見。結果邱太三還說過去民進黨都是善意，那豈不是暗示會繼續下去？

賴岳謙表示，中國現在準備要開始出招，而且也不會在乎到時候台灣的藍綠是否又要再說，中國這些舉動是在幫對方選舉。中國現在就是要採「對等原則」，你怎麼對我，我就怎麼對你。

美國共和黨前亞太區主席方恩格(Ross Feingold)則認為，雖然邱太三上任陸委會主委，但並無實權可以決定對中政策，很多時候是蔡總統說了算。而近期中國的舉動，應是針對蔡總統，而非邱太三。

(中時 )