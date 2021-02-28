一杯飲料就要價150元，外送員直呼，「貧窮限制了我的想像。」(摘自爆廢公社二館)

隨著美食外送崛起，許多民眾都改透過外送平台訂餐、訂飲料，外送員不只常單量滿滿，也常見識到許多送餐時有趣的現象。一位民眾分享一張外送手搖飲料的訂單，仔細一看，杯身竟全被配料塞滿，光是一杯飲料就要價150元，吸引超過5000名網友來朝聖。

「貧窮限制了我的想像，這杯飲料150元。」原PO在臉書「爆廢公社二館」上分享，近日送餐時竟有位客人點了一杯150元的手搖飲料，從照片上來看，品名寫著「沖繩黑糖鮮奶茶」，不過配料卻是直接「加爆」，分別有波霸、小珍珠、鮮草凍、蘆薈、咖啡凍。

這超狂點法也導致飲料杯身，光裝配料就已經被塞爆，容不下本體鮮奶茶，原PO指出，店員只好將鮮奶茶用另一杯來裝。

這配料加爆的超狂點法曝光後，吸引超過5千名網友按讚，紛紛看傻表示，「真的有這種點法，好瘋狂」、「這不叫飲料了」、「我唯一確定是這用湯匙吃」、「夭壽喔，經濟起飛了」、「要配飯阿 誰叫你乾喝」、「滿滿的料，感覺吃起來很爽」。

不過也有網友對此無法接受，認為一次加那麼多料，喝起來並不好喝，又貴又不划算。「好噁心，這樣無法」、「奶茶在那？覺得這樣...應該去剉冰店」、「150，可以去吃八寶冰加奶茶還有找」、「就是買一堆料而已」。網友更透露，其實並不是每間店都願意幫客人分杯裝，大部分只會照樣給一杯，但真正的飲料反而剩不到幾口。

(中時新聞網)