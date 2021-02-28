新北市新莊區新月橋下今（28）天下午3時許發現1具浮屍，1名民眾在新月橋散步時，發現下方大漢溪裡有不明物體載浮載沈，仔細察看後才發現是具屍體，連忙報警處理。

警消到場將浮屍拉起後，發現男浮屍泡水超過一周以上，不斷散發惡臭，屍體腫漲腐爛無法辨識年紀，穿著黑色衣褲並無穿戴飾品，警方將採證並比對失蹤人口，明天報請檢察官進行相驗。

(中時 )