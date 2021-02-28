新莊新月橋下驚見浮屍 死者穿黑衣、褲泡水超過一周 18:402021/02/28 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方在新月橋下現場拉起封鎖線，防止民眾誤闖破壞。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區新月橋下今（28）天下午3時許發現1具浮屍，1名民眾在新月橋散步時，發現下方大漢溪裡有不明物體載浮載沈，仔細察看後才發現是具屍體，連忙報警處理。 警消到場將浮屍拉起後，發現男浮屍泡水超過一周以上，不斷散發惡臭，屍體腫漲腐爛無法辨識年紀，穿著黑色衣褲並無穿戴飾品，警方將採證並比對失蹤人口，明天報請檢察官進行相驗。 電動車沒電 8旬翁推車弄到全身擦傷 呆困上坡路 中和華泰市場清晨火災 住戶光腳逃生燙傷14人送醫 (中時 ) #浮屍 #新月橋 #發現 #屍體 #泡水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐約金價2月重創 4年來最慘 04:102021/02/28 全球財經 近千輛汽機車抗議北宜區間測速 公總擬6月部分路段提高速限 12:532021/02/28 社會 兆豐金 新南向添動能 04:102021/02/28 證券．權證 台股力返月線 緊盯2動向 04:102021/02/28 專題周報 疑中劇毒 阿蓮流浪狗7天7死一排屍 愛狗人士悲慟 12:582021/02/28 社會 做外送2年賺一間房 280萬貸7成 疑點重重 16:392021/02/28 生活 慈禧下葬驚現3詭譎異象 抬棺太監全嚇壞 12:052021/02/28 歷史 智擎 新藥銷量報喜 04:102021/02/28 證券．權證 台中石岡第四公墓火災 撲滅後驚見1具焦屍 13:182021/02/28 社會 公費疫苗最快5月開放自費接種 孕婦兒童不宜 04:102021/02/28 焦點要聞 美2月非農就業 市場看增 報告5日出爐，估增加11.5萬人 04:102021/02/28 專題周報 社會熱門新聞 警破賣淫集團 老闆是民進黨民代之子 - 社會新聞 - 中國時報 基隆最狂小三登門大鬧家裡 逼人夫匯款1314元挑釁正宮 - 社會 台中到高雄開車僅花1小時 男曝最高時速：以後不敢了 - 社會 竹科男下體長膿 清大社團PO文爆前女友散播性病 - 社會 高雄醫師爆愛嫖妓、性癖特殊 妻受不了求離婚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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