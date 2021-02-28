海神降臨！228連續假期，台東綠島遊客和潛水教練意外在海邊發現1種有如青花瓷般藍色，長得像卡通神奇寶貝的罕見海中生物，經驗老到的潛水教練說，這是「大西洋海神海蛞蝓」，雖然外觀很漂亮，不過牠身上有毒，千萬不要觸摸。

「好美，好像青花瓷顏色」，228連假，綠島湧入大量遊客及潛水客，有遊客就在柚子湖附近的海域1種藍色，身上長著3對、像翅膀一樣的觸角，浮在海面上，模樣很奇特，照片貼上臉書，許多人為之驚艷，也吸引不少遊客及當地人前往觀賞。

這種長得像外星生物，又像神奇寶貝中的罕見海底生物，經島上陳宜禧、花緯霖、怪獸等潛水教練判定，正是罕見的大西洋海神海蛞蝓，綠島很久沒有發現這種生物，陳宜禧還拍到1對海神正在大啖錢幣水母。

潛水教練表示，由於牠的長相奇特，不知道的人還以為是外星生物，其實牠還被稱為是「藍龍」或是「藍天使」，兩年也曾出現在墾丁海域，因為海神隨風或浪潮飄流，每次停留的時間不長，可遇不可求，雖然牠的外表很美麗，可是身上有毒，呼籲遊客不要用手觸摸。

根據文獻記載，大西洋海神海蛞蝓身上有3對突出的腕狀構造及尾巴，身長可達6公分，以浮游生物為食，因外型神似希臘神話中的海神，雙手彷彿長了魚鰭，雙腿成了尾巴，有「海神」美稱，朝天的一面是藍色，向著海底的一面是灰色，讓獵食者找不到牠們，是絕佳的保護色。海神分布在熱帶地區，可能氣候暖化因素，近幾年也出現在台灣海域。

(中時 )