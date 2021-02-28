馬智禮的孫子馬來盛，28日帶領民眾重回74年前祖父在下里的避難路線。（莊哲權攝）

74年前228事件發生時，首位官派外省籍台東縣長謝真，在卑南族初鹿社頭目馬智禮協助下，避走延平鄉上里派出所，原本對立的雙方化敵為友，讓台東免去1場殺戮之災，馬致禮的孫子馬來盛28日重回上里派出所舊址，緬懷先人為和平所做的努力。

剛上任轉型正義委員的馬來盛是卑南族頭目馬智禮的孫子，28日他來到布農族的上里部落，在上里派出所舊址追念祖父昔日致力於締造和平事蹟，馬來盛表示，祖父除了與宿仇布農族達成和解以外，更在228事件中，讓台東得以和平落幕，扮演重要角色。

馬來盛指出，228當年台東發生民眾包圍機場、車站，有青年武裝在縣政府前集會，被國民黨派任到台東擔任縣長的謝真及外省籍官員家眷，在馬智禮保護下逃到上里派出所避難，其間，馬智禮要求謝真回縣府後不要追殺老百姓，謝真下山後果然不追究，所以台東在228事件中算是和平落幕。

馬來盛說，當年馬智禮以智慧和平解決，讓台東免於殺戮，現今的台灣也不應該有對立，今天這場紀念活動才有意義。

上里派出所舊址現為「卡米莎度樹屋園區」，園區1顆大榕樹見證了這段228和平故事，主人伊藍．明基努安是布農族族群委員。他說，當時馬智禮在這裡保護縣長謝真，並由卑南族人及布農族人在山頭分別瞭望監視各方動態，讓謝真待風聲過後，下山回到縣府領政。

謝真是福建人，1947年辭官回中國大陸，數年前過世。他在1988年寫了自傳，5年由謝的兒子從中國大陸到台東，將自傳交給馬智禮的孫子馬來盛。

(中時 )