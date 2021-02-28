一名女網友控訴租屋處近日來了一名外國人鄰居，該鄰居經常帶女生回家發生性行為，不但聲音很大，還經常大力撞擊牆壁，屢次讓她從睡夢中驚醒，她最後忍無可忍，從房間錄下聲音公布在網路上，她說牆壁隔隔音效果極差、形同虛設；許多網友則建議她放佛經幫對方助興，「放阿密陀佛回擊了」、「叫更大聲給他們聽」。

該女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她的租屋處最近來了1名外國人住在隔壁，該外國人夜夜笙歌，每晚帶女生回家發生性行為，「半夜3、4點我就得聽他們啊啊啊，加上撞牆壁聲」，她說平時對方看電視她就聽得到，牆壁根本形同虛設，屢次遭遇此狀況讓她根本沒辦法好好睡覺，「被吵得睡不著，或者睡到一半被吵醒或被撞擊聲驚醒」。

女網友最後忍無可忍，從房間錄下聲音公布在網路上，她說牆壁隔隔音效果極差、形同虛設。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友說她現在還有5個月租約，不知道是否應該向房東反應，提早結束租約，她無奈地說「我知道鄰居不是房東的問題，但鄰居也不是我的問題，房東之前還說隔音很好」；她在臉書張貼影片中，可以明顯聽見1名女子在性行為時的叫聲，還有男子的聲音，她說都是在她房間錄音就可以聽見的聲音。

許多網友則留言建議她，「你也找一個叫的更大聲回去給他聽，然後平常要出門時讓他聽聽台灣特有宗教寧心音樂」、「放阿密陀佛回擊了」、「放佛經幫他們助性」、「老舊公寓沒救，我甚至可以聽到隔壁開熱水器及放蓮蓬頭的聲音」、「放大悲咒，喇叭對著牆壁」、「跟房東說不給退租就公開地址，先找法律諮詢確定沒有法律問題吧」。

(中時新聞網)