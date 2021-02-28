嘿咻都有戴保險套，不小心懷孕的機會有多高呢？一名男網友在網路上透露，與女友激戰時，都會做好保護措施，想不到一年內竟意外中獎3次，讓男網友不禁想問「保險套真的有用嗎」？結果一名網友幽默回覆一句話，綠炸真相讓大家笑歪。

男網友在論壇「Dcard」上發文，表示與女友在一起一年，嘿咻時一定會做保護措施「戴好戴滿」，但不知道為什麼女友一直懷孕，透露至今已經3次，由於兩人都沒做好準備，因此寶寶也沒有留下，不過都有買補品給女友，並不斷安慰對方。

可能因為前幾次中獎有陰影，男網友說後來女友有需求時，都是戴套後「意思進入一下」，再用雙手幫她滿足，想不到竟然又懷孕，這次女友則堅持要生下來，男網友最後大嘆「她不願意聽我的想法，只能負責到底了」。

文章掀起熱議，其中一名網友回覆「看來是別人沒有做好保護措施」，一針見血點破超綠真相，且該名男網友也在留言補充表示，保險套是合適的尺寸，且事後還會替套子灌水檢查有無破損，不過女友強調只有與他發生關係，還說「分手會死給你看」，男網友坦承內心壓力真的很大，不過會考慮偷偷去做親子鑑定。

(中時新聞網)