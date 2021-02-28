收假日北部易塞路段及時段。（高公局提供）

收假日中部易塞路段及時段。（高公局提供）

收假日南部易塞路段及時段。（高公局提供）

收假日國道疏導措施。（高公局提供）

明天是收假日，高公局預估，國道交通量為114百萬車公里，為平日的1.3倍，其中北向可達62百萬車公里，為平日的1.4倍，預判易壅塞路段，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局表示，西部國道部分路段，下午2、3時會出現車潮，傍晚4、5時慢慢紓解，最晚塞到晚間8時；國5約中午前後會有車流湧現，晚間8點多紓解，深夜10點恢復正常，行車時間是平常7倍。

明日國道疏導措施，包括：0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

省道路況，公路總局預估自9時至18時，包括：台9線蘇花、南迴路廊，台2線關渡－淡水、萬里－大武崙、福隆－瑞濱，台61線北上鳳鼻路段等，將湧現返回工作崗位及旅遊車潮。

公路總局將實施交通管制措施：

1. 台61線鳳鼻至香山路段：全日雙向實施竹北西濱路與新港三街路口封閉、竹1路口封閉。

2. 台68線：全日西向實施南寮端出口匝道封閉。

3. 台61線竹南路段：下午15至23時雙向實施冷水坑、中美里、保福路、垃圾掩埋場、苗11共5處平交路口封閉。

4. 台9線蘇花路廊：上午7時至13時，實施21噸以上大貨車禁止通行及蘇花改開放大客車通行路肩（緊急空間）。

(中時 )